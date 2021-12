Vaccini: al via in Puglia terze dosi per 16enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono partite oggi in Puglia le prenotazioni e le somministrazioni della dose booster o terza dose per tutti i soggetti della fascia di età 16-17 anni r tutti i soggetti della fascia di età tra i 12 e i 15 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti/preesistenti. La somministrazione può essere effettuata negli hub vaccinali (previa prenotazione sul sito laPugliativaccina.it, servizio farmacup; Cup); nello studio del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; nei centri specialistici di cura per tutti i pazienti con elevata fragilità; nelle Farmacie". Lo ha riferito la Regione nel consueto report sulla campagna vaccinale. (Ren)