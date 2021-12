Droga: De Corato, arresto di ieri dimostra che problema del "bosco della droga" non è risolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di ieri, di un pusher che preparava le dosi da vendere all'interno di una baracca nel boschetto nei pressi della stazione, ne è l'ennesima dimostrazione che l'ex boschetto della droga di Rogoredo non è stato “restituito alla città”. Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato evidenziando che “questo ennesimo episodio conferma che la problematica dello spaccio in quell'area esiste ancora e che a nulla sono dunque servite le piste di mountain bike, gli eventi musicali e le poesie volute da Palazzo Marino”. “Iniziative – rileva l'esponente di Fratelli d'Italia - che si sono dimostrate solo uno spot elettorale. È evidente che su questa situazione sia necessario mantenere ancora alta l'attenzione senza farla passare come 'problema risolto '".(Com)