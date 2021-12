Legge Bilancio: Giacomoni (FI), va in giusta direzione, auspicio è ritorno a normalità anche per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Continueremo a “tenervi d’occhio”, con i migliori auspici per la “Nova era” che vi attende" Sestino Giacomoni

Presidente Commissione Parlamentare Vigilanza su Cdp, responsabile coordinatori regionali di Forza Italia

22 luglio 2021

- Nella situazione difficile che stiamo vivendo, con i contagi che dilagano, l'augurio più grande che possiamo farci è un ritorno alla normalità quanto prima, grazie anche allo sforzo di quell'85 per cento di italiani che ha scelto il vaccino e grazie ai quali il Paese resta aperto. Lo ha detto Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia, intervenendo in commissione Finanze. "Quello che ci auguriamo - ha sottolineato - è un ritorno alla normalità in tutti i sensi, anche per i lavori parlamentari, perché è innegabile che quello che è avvenuto durante la discussione e l'approvazione di questa legge di Bilancio non è normale, come non è normale quello che stiamo vivendo. Questa non è la legge di Bilancio ideale, ma è il risultato migliore che potevamo conseguire nella situazione data e con una maggioranza così eterogenea. La manovra è sicuramente espansiva - come ha riconosciuto anche l'opposizione - e il taglio di 8 miliardi di tasse è una vittoria politica e culturale di Forza Italia. È il meno tasse per tutti che portiamo avanti dal 1994, non uno slogan, ma una vera e propria concezione di politica economica per realizzare l'equazione liberale dello sviluppo e del benessere". (segue) (Com)