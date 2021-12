Legge Bilancio: Giacomoni (FI), va in giusta direzione, auspicio è ritorno a normalità anche per lavori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certo, si poteva fare di più, ma questo è un primo passo verso la giusta direzione, quella che insieme avevamo indicato a giugno, approvando i paletti per la delega fiscale. Finalmente, si va verso la riduzione delle tasse per tutti e soprattutto verso la cancellazione dell'Irap, percorso che completeremo a gennaio con la delega fiscale. C'è il rinvio delle cartelle esattoriali, non dal 14 dicembre, come avremmo voluto, ma da gennaio; c'è la riduzione e la rateizzazione delle bollette elettriche; c'è la proroga del super bonus del 110 per cento per tutti e non in base al reddito; ci sono più fondi per le forze dell'ordine; un fondo per prevenire il cyberbullismo; il rilancio dei pir ordinari e alternativi, perché la detassazione del risparmio è fondamentale per rendere la crescita strutturale", ha aggiunto. "Per tutte queste ragioni, il nostro parere sulla legge di Bilancio è positivo ma, pur comprendendo le ragioni eccezionali della compressione dei tempi, abbiamo condiviso la scelta del relatore di maggioranza in commissione Finanze di non esprimere il parere, come segno di "protesta" sui tempi troppi ristretti e sulla impossibilità per la Camera di intervenire per migliorare il testo licenziato dal Senato. Ribadiamo però che questa manovra, pur con tutti i suoi difetti, è comunque espansiva e va nella giusta direzione che è quella della crescita", ha concluso. (Com)