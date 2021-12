Roma: assessora Pari opportunità, vicinanza e solidarietà alla ragazza picchiata da ex fidanzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà alla ragazza di 26 anni che è stata maltrattata e picchiata dall'ex fidanzato a Grottarossa. Certi episodi fanno male e testimoniano quanto ancora sia lungo il percorso per sconfiggere la violenza di genere. Fortunatamente la giovane è stata salvata dai carabinieri a cui va tutto il mio ringraziamento". Lo dichiara in una nota l'assessora alle Pari Opportunità Monica Lucarelli. "La maggior parte delle violenze, e lo dicono chiaramente i dati - aggiunge - avvengono tra le mura domestiche e in questa direzione dobbiamo lavorare per supportare le donne nel chiedere aiuto. E per accompagnare gli uomini verso una maggiore consapevolezza che amore è possesso non sono sinonimi". (segue) (Com)