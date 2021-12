Roma: assessora Pari opportunità, vicinanza e solidarietà alla ragazza picchiata da ex fidanzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo voltarci dall'altra parte. Noi come amministrazione abbiamo scelto di non farlo per evitare che femminicidi e violenze possano crescere ancora. Come assessora alle Pari Opportunità mi sto battendo per incrementare il numero e la presenza dei centri antiviolenza sul territorio e per portare nelle scuole e tra i giovani una maggiore cultura del rispetto per l'eliminazione di ogni tipo di abuso o violenza. L'impegno di questa Amministrazione è perché Roma diventi una città modello nella lotta alla violenza di genere e che possa diventare sempre più una Capitale a misura di donna", conclude. (Com)