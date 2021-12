© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data del 23 dicembre 2021, a partire dall’avvio del secondo programma di buyback 2021, Unicredit ha acquistato un totale di 11.541.225 azioni proprie, pari allo 0,52 per cento del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a 151.871.047,04 euro. Lo riferisce l’istituto in una nota. (Com)