Legge Bilancio: Pagano (Pd), insoddisfazione per monocameralismo di fatto

21 luglio 2021

- "Sebbene condividiamo l’impostazione generale della legge di Bilancio, non possiamo non sottolineare la nostra insoddisfazione rispetto a un monocameralismo di fatto che non ha fondamento nella Costituzione". Lo afferma il deputato del Partito democratico e componente della commissione Bilancio della Camera, Ubaldo Pagano. "Con senso dello Stato abbiamo deciso di non presentare alcun emendamento al testo approvato dal Senato - continua il parlamentare in una nota -. Questo per non dilatare i tempi di approvazione e per scongiurare il pericolo di non veder approvata la legge di Bilancio entro il 31 dicembre che vorrebbe dire esercizio provvisorio con conseguenze catastrofiche per l'Italia". (Com)