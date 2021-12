Covid: Regno Unito, raggiunto record di ospedalizzazioni da marzo 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di ospedalizzazioni per Covid-19 nel Regno Unito è al suo livello più alto da marzo 2021, con 8.474 persone. È quanto rivelano i nuovi dati del governo britannico, che fa sapere che il tasso di ospedalizzazione è in aumento del 27 per cento rispetto a una settimana fa e costituisce il numero più alto dal 5 marzo dell'anno scorso, quando il Paese era sottoposto a severe restrizioni per contenere i contagi. Durante la seconda ondata di coronavirus, il 18 gennaio scorso, il numero ha raggiunto il picco di 34.336.(Rel)