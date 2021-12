Covid: Ghera-Mennuni (Fd'I), Atac fornisca mascherine in dotazione al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo necessario che anche un'azienda importante come Atac compia il suo dovere per rafforzare le misure di contenimento nella pandemia in essere. A tal fine è urgente che la municipalizzata dei trasporti fornisca ai suoi dipendenti, in particolare a quelli esposti al pubblico come autisti e controllori, una adeguata dotazione di mascherine Ffp2, evitando di far ricadere sui lavoratori il costo delle stesse, similmente a quanto fanno quasi tutte le aziende italiane". Lo dichiarano Fabrizio Ghera capogruppo Fd'I in Regione Lazio e Lavinia Mennuni consigliere Fd'I di Roma Capitale. (Com)