Albania: capo gruppo socialista Balla, fuga dati personali è stato tentativo di destabilizzare Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il premier albanese, Edi Rama, si è scusato per la fuoriuscita di dati personali da un database del governo sui salari di dipendenti pubblici e privati. Sono state circa 637 mila le persone coinvolte in questa fuga di dati che, a detta di Rama, sembra più essere un lavoro fatto dall'interno che un attacco cyber. Il premier albanese ha comunque assicurato che sono in corso indagini per fare piena chiarezza sull'accaduto. "In base alle analisi preliminari, sembra più che si tratti di un'infiltrazione interna più che dall'estero", ha osservato Rama precisando che l'intento di chi ha causato questa fuga di dati è stato quello di creare "confusione e animosità" tra i cittadini e il governo. (Alt)