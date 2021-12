© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: ministro Esteri Israele, pronti ad agire da soli contro Teheran se necessario - Israele è pronto ad agire da solo contro l'Iran, se necessario. E' quanto dichiarato dal ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, a poche ore dall'avvio a Vienna dell'ottavo round di colloqui per rilanciare l'accordo su nucleare con l'Iran del 2015. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Jerusalem Post". "Certo, preferiamo agire nell'ambito della cooperazione internazionale, ma se necessario agiremo da soli", ha affermato il capo della diplomazia davanti alla commissione Esteri e Difesa del parlamento, la Knesset. "Ci difendiamo da soli. Abbiamo presentato ai nostri alleati un po' di solide informazioni" sul programma nucleare iraniano, ha detto Lapid. Non si tratta soltanto di "opinioni e posizioni, ma di "informazioni di intelligenze concrete secondo cui l'Iran sta ingannando il mondo in modo completamente sistematico", ha aggiunto Lapid. Il ministro degli Esteri ha aggiunto: "Tutto ciò di cui (l'Iran) si preoccupa è che le sanzioni vengano revocate e miliardi di dollari vengano versati nel suo programma nucleare" e che i fondi vengano incanalati verso "Hezbollah, Siria, Iraq" e "la rete terroristica che hanno dispiegato in tutto il mondo". Si dall'inizio Israele si è opposto all'accordo sul nucleare, il piano d'azione globale congiunto, firmato nel luglio 2015 a Vienna tra l'Iran Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Germania e Regno Unito. (Res)