I fatti del giorno – Nord Africa (2)

- Difesa: Algeria, nominato nuovo comandante delle Forze aeree - Said Chanegriha, il capo di Stato maggiore dell'esercito dell’Algeria, ha nominato il generale Abdelaziz Houam comandante delle Forze aeree, sostituendo il generale Amar Amrani. Al termine della cerimonia, il capo di Stato maggiore delle Forze armate dell’Algeria ha pronunciato un discorso trasmesso in video conferenza in cui ha constatato la riacquisita fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, esaltando "l’entusiasta partecipazione ai progetti statali" e sottolineando come gli algerini siano diventati "più consapevoli delle dinamiche internazionali e regionali e sono ora più preparati a individuare i complotti orditi contro il loro Paese alla luce del giorno così come in segreto". (segue) (Res)