I fatti del giorno – Nord Africa (3)

- Tunisia: peggiorano condizioni attivista Hazgui dal 23 dicembre in sciopero della fame - Peggiorano le condizioni di salute di, Ezzedine Hazgui, uno dei leader del movimento tunisino “cittadini contro il golpe” al quinto giorno di sciopero della fame. Secondo quanto riferisce lo stesso movimento sulla sua pagina Facebook ufficiale, un team di medici sta tenendo sotto controllo lo stato di salute di Hazgui. A partire dallo scorso 23 dicembre alcuni attivisti tunisini - inclusi deputati, intellettuali e figure politiche di spicco, tra cui l'ex presidente Moncef Marzouki – hanno dato il via a uno sciopero della fame per protestare contro il presidente Kais Saied che il 25 luglio ha predisposto il congelamento del parlamento, soffocando il dissenso. Gli scioperanti richiedono in particolare "l'immediato rilascio di tutti i parlamentari e prigionieri politici, l'interruzione di tutti i processi militari e la fine dei tentativi di coinvolgere l'istituzione militare nel golpe". Il gruppo richiede anche "il rilascio del resto delle persone arrestate il 18 dicembre 2021, sullo sfondo dei recenti movimenti pacifici" e porre fine "alle minacce contro la magistratura". (segue) (Res)