I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Egitto, Al Sisi visita il grande parco solare di Benban nel governatorato di Assuan - Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha fatto visita oggi al Benban Solar Park nel governatorato di Assuan, nell'Alto Egitto, descritto come la più grande centrale solare del mondo. Lo riferisce una nota della presidenza egiziana. Il sito comprende 32 centrali solari in costruzione. Il progetto prevede la realizzazione di quattro stazioni di trasformazione - Benban 1,2,3 e 4 – per immettere nella rete elettrica l’energia prodotta dal parco solare. Il complesso si estende su una superficie di 37 chilometri quadrati e consente la riduzione di 2 milioni di tonnellate di gas serra all’anno. Come affermato dal ministro dell’Elettricità, Mohammed Shaker, nell’Alto Egitto vi è il potenziale per generare fino a 83.000 megawatt di energia prodotta da fonti rinnovabili come eolico e solare. Come sottolineato da Shaker, l’impianto solare di Benban è il quarto a livello mondiale e il primo ad alta efficienza. (segue) (Res)