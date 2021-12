I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Tunisia: domani il ministro Di Maio in visita a Tunisi - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si recherà domani, 28 dicembre, in visita ufficiale in Tunisia, dove terrà un incontro con l'omologo, Othman Jerandi. Secondo quanto si apprende, il titolare della Farnesina incontrerà anche il capo dello Stato tunisino, Kais Saied, e il primo ministro, Najla Bouden. (Res)