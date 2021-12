© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Indepaz, 168 leader sociali e 48 ex combattenti Farc uccisi nel 2021 - In Colombia 168 leader sociali e 48 ex combattenti delle Farc sono stati uccisi nel 2021. È quanto si legge nel bilancio annuale pubblicato dall’Istituto di studi per la pace (Indepaz). Secondo l’informativa tra il 1 gennaio e il 24 dicembre si sono verificati 92 attacchi armati, che hanno fatto 326 vittime in 70 municipi e 20 dipartimenti del Paese. I dipartimenti di Cauca e Antioquia sono quelli in cui si è registrato il maggior numero di attacchi. Nel primo si conta anche il numero più alto di leader sociali ed ex combattenti assassinati. (segue) (Res)