I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: prezzi caffè Arabica aumentati di quasi il 130 per cento in un anno - Il prezzo del caffè Arabica è aumentato di quasi il 130 per cento tra dicembre 2020 a dicembre 2021. A dicembre dello scorso anno un sacco di caffè (60 chili) costava 140 dollari, ora il prezzo è di 276 dollari. Secondo quanto riferito a "Poder360" dal direttore esecutivo dell'Associazione brasiliana dell'industria del caffè (Abic), Celirio Inacio, l'aumento è dovuto principalmente alle condizioni meteorologiche. La siccità registrata nel semestre, le gelate durante l'inverno e le numerose grandinate, hanno colpito duramente le piantagioni. "Alla fine dello scorso anno, eravamo molto preoccupati perché c'era un enorme deficit idrico e le piante ne hanno risentito", ha detto Inacio. "Il mercato già prevede, a causa degli eventi climatici di quest'anno, che nel 2022 la produzione di caffè sarà ancora minore. Il prezzo dovrebbe continuare ad aumentare fino a marzo" ha proseguito Inacio, evidenziando che fattori come la pioggia e il dollaro di molto apprezzato nei confronti del real causeranno aumenti del prezzo del prodotto nel 2022. (Res)