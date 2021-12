© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: inviata speciale Onu invoca cessate il fuoco e rispetto diritto internazionale - L’inviata speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar, Noeleen Heyzer, ha espresso oggi profonda preoccupazione” per l’escalation della violenza nello Stato di Kayin e in altre aree del Paese e lanciato un appello per un cessate il fuoco per l’anno nuovo tra le forze militari e i loro oppositori. La funzionaria singaporiana, nominata a ottobre dal segretario generale Antonio Guterres, nel suo primo comunicato ha esortato tutte le parti ad “agire nell’interesse della nazione e a rispettare pienamente i loro obblighi in base al diritto internazionale umanitario e ai diritti umani per proteggere i civili, garantire la libertà di movimento verso la salvezza in caso di necessità e consentire che venga fornita assistenza umanitaria a chi ne ha bisogno, compresi quelli in fuga dalla violenza”. Le su parole sono giunte dopo un fine settimana di sangue. (segue) (Res)