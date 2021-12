© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: ministero Interno, Missionarie Carità non più registrate per ricezione contributi esteri - Il ministero dell’Interno dell’India ha emesso un comunicato stampa in cui ha negato di aver congelato i conti bancari delle Missionarie della Carità, la congregazione religiosa fondata da Madre Teresa di Calcutta, e dichiarato che l’organizzazione non è più legalmente registrata nel Paese ai fini della ricezione di contributi esteri. “La domanda ai sensi del Foreign Contribution Regulation Act (Fcra) per il rinnovo della registrazione delle Missionarie della Carità (Moc) è stata respinta il 25 dicembre 2021 perché non sono stati soddisfatti i requisiti di ammissibilità ai sensi dell’Fcra 2010 e delle Foreign Contribution Regulation Rules (Fcrr) del 2011”, riferisce la nota, secondo la quale dalle Missionarie non è giunta alcuna nuova domanda o richiesta di revisione del rifiuto di registrazione. La registrazione della congregazione (numero 147120001), prosegue il comunicato, aveva validità fino al 31 ottobre 2021, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2021, in attesa di domanda di rinnovo, come per altre organizzazioni. “Tuttavia, considerando la domanda di rinnovo delle Missionarie della carità, sono stati rilevati alcuni input negativi. In considerazione di questi input, la domanda di rinnovo non è stata approvata”, spiega il ministero. “Il ministero dell’Interno non ha congelato alcun conto delle Missionarie della Carità. La State Bank of India ha informato che le stesse Missionarie hanno inviato all’Sbi la richiesta di congelare i loro conti”, si legge nella conclusione del comunicato. (segue) (Res)