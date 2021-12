© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: al via la convention nazionale del Partito comunista maoista - Si è aperta oggi a Katmandu l’ottava convention nazionale del Partito comunista del Nepal - Centro maoista (Cpnm). In apertura del programma dei lavori, a porte chiuse, il rapporto politico del presidente, Pushpa Kamal Dahal, detto Prachanda, dal titolo “La via nepalese al socialismo nel XXI secolo”. È prevista la formazione di 25 gruppi di discussione, che si confronteranno sul documento del leader e sulle proposte di modifica dello statuto del partito. I gruppi saranno composti da rappresentanti dei sette Stati federali e del comitato centrale. Tra le proposte di emendamento c’è l’introduzione di un vicepresidente e di un segretario generale. Tuttavia, per quanto riguarda il rinnovo della leadership per il prossimo quinquennio, appare scontata la rielezione di Dahal, incontrastato al vertice da più di trent’anni. (segue) (Res)