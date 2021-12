© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: vaccini, somministrazione dosi rinforzo dopo copertura 40 per cento popolazione - Il governo del Nepal potrebbe valutare la somministrazione di una dose supplementare di vaccini contro il coronavirus dopo che avrà raggiunto una copertura vaccinale del 40 per cento della popolazione, attesa nel giro di un paio di settimane. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità, Birodh Khatiwada, al quotidiano “The Kathmandu Post”. Finora nel Paese hanno completato il ciclo vaccinale 9.996.380 persone, pari al 32,9 per cento della popolazione totale. Fino al 24 dicembre risultano consegnate 39.203.927 dosi di cinque vaccini: AstraZeneca (la maggior parte a marchio Covishield), Sinopharm (Vero Cell), Johnson & Johnson (Janssen Ad26.COV2.S), Pfizer-BioNTech (Comirnaty) e Moderna (Spikevax). Il programma di distribuzione internazionale Covax, promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) con Gavi - The Vaccine Alliance e Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), ha fornito 16.989.720 dosi. (Res)