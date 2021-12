Energia: Guidesi, il caro bollette" rischia di essere la "Lehman Brothers" del manifatturiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "I costi energetici rischiano di essere la Lehman Brothers del manifatturiero e questo non possiamo permettercelo, bisogna agire subito a livello europeo". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, durante il suo intervento in conferenza stampa convocato alla Fonderia di Torbole per denunciare il caro energia non più sostenibile. "Sono stato il primo, ormai tre mesi fa, a denunciare, come Regione Lombardia - ha proseguito - il grave problema del rincaro energia, ma l'Europa ha deciso di non decidere e di rimandare il problema. Bastava parlare, come facciamo quotidianamente, con gli imprenditori per capire ciò che stava e sta accadendo". "Ringrazio Matteo Salvini - ha concluso - per l'impegno che ha assunto da subito per cercare di risolvere il problema, per aver chiesto al Governo l'insediamento di un tavolo sull'energia. Non c'è più tempo, bisogna agire subito, come Regione Lombardia noi ci siamo e saremo sempre al fianco delle imprese perché solo sostenendo le imprese sosteniamo i lavoratori". (Com)