Vaccino: Brunetta, svolta straordinaria, ora accelerare terze dosi e vaccinazioni bambini

19 luglio 2021

- Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, ricorda: "Il 27 dicembre di un anno fa, la prima vaccinazione anti-Covid dava il via anche nel nostro Paese alla più grande sfida sanitaria, ma anche logistica e organizzativa, dell’intera storia dell’umanità contro una pandemia. Da allora - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, grazie all’incredibile lavoro degli scienziati e alla straordinaria attività del personale sanitario, sono state somministrate in Italia oltre 108 milioni di dosi di vaccino. Da un anno, ogni cittadino ha la possibilità di scegliere la strada della responsabilità e imbracciare un’arma efficace per proteggere dal Covid se stesso e gli altri. Sono 'munizioni' pacifiche, ma rivoluzionarie, che hanno evitato e stanno evitando migliaia di decessi e di ricoveri gravi, permettendoci di ritrovare la normalità, di riaprire gradualmente tutte le attività in sicurezza, di riportare il nostro Paese a crescere e a tornare attrattivo e credibile". (segue) (Com)