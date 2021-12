Vaccino: Brunetta, svolta straordinaria, ora accelerare terze dosi e vaccinazioni bambini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brunetta prosegue: "In questi mesi, ben nove italiani su dieci hanno scelto l’adesione alla campagna vaccinale, che è gratuita, efficace e completamente accessibile in ogni angolo del Paese. Un modello per tutto il mondo. Merito della leale collaborazione tra governo, Regioni e ogni altro livello istituzionale, merito della struttura commissariale diretta dal generale Figliuolo, merito di tutto il mondo della sanità, delle forze dell’ordine e della Protezione civile che materialmente, ogni giorno, garantiscono le vaccinazioni in ogni hub e struttura preposta. Ma la pandemia non è finita. In questi giorni il virus torna a far sentire il proprio assedio, i contagi crescono ed è fondamentale andare avanti senza esitazioni con i vaccini, accelerando le terze dosi e le vaccinazioni dei bambini e continuando a rispettare tutte le misure di prevenzione, a partire dal green pass, dal super green pass e dall’utilizzo dei presìdi di protezione individuale, per non tornare indietro, per non rinunciare alla nuova normalità che abbiamo guadagnato. Non c’è libertà - conclude Brunetta - senza responsabilità e partecipazione". (Com)