Covid: nel Lazio oggi 2.933 nuovi casi con 1.618 contagi a Roma, 7 decessi e oltre 39mila test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio "su 19.066 tamponi molecolari e 20.485 tamponi antigenici per un totale di 39.551 tamponi, si registrano 2.933 nuovi casi positivi (-732), sono 7 i decessi (-2), 996 i ricoverati (+33), 135 le terapie intensive (+1) e +1.078 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 1.618". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Nella giornata di ieri somministrati oltre 27 mila vaccini, il 38 per cento degli adulti ha effettuato la dose booster e sono circa 1,8 milioni le dosi somministrate. Possibile raggiungere a fine anno l'obiettivo delle 2 mln di dosi booster". (segue) (Rer)