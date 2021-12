Spagna: presidente del Congresso dei deputati Batet positiva al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Congresso dei deputati spagnolo (la camera bassa del Parlamento), Meritxell Batet, è risultata positiva al test del Covid-19. Tale sviluppo ha costretto la presidente a sottoporsi a un periodo di quarantena che non le permetterà domani di presiedere la sessione plenaria per l'approvazione della legge di bilancio, stando a quanto riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". Secondo le informazioni fornite dall'ufficio di presidenza, Batet sta bene così come il resto dei suoi familiari. (Spm)