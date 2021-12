Vaccino: Gelmini, un anno fa prima somministrazione, avanti con la terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un anno fa la somministrazione dei primi vaccini contro il Covid. Una corsa contro il tempo, l’impegno prezioso di Regioni ed enti locali, l’abnegazione di medici e infermieri che negli hub vaccinali di tutta Italia non si sono mai fermati". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie che aggiunge: "E poi la risposta straordinaria della stragrande maggioranza degli italiani - che nonostante polemiche e fake news - ha scelto di non far vincere la paura, ma la scienza". "Un primo traguardo che oggi - sottolinea Gelmini - con oltre 108 milioni di dosi inoculate, ci permette di affrontare a viso aperto questo maledetto virus. Grazie alla Protezione civile, al generale Figliuolo e a tutta la sua struttura che prosegue, senza sosta, anche in questi giorni di festa. Avanti con la terza dose e chi non si è ancora vaccinato, si prenoti. Questa partita è ancora tutta da giocare”, conclude.(Com)