Covid: Sileri, verosimile che Omicron sia oltre 50-60 per cento

- È verosimile che la variante Omicron sia adesso oltre il 50-60 per cento del virus che circola in Italia. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a “Timeline” su Skytg24. Omicron “contagia cinque volte tanto la variante Delta - ha proseguito – per cui in due settimane ha preso il sopravvento sulla popolazione positiva e sarà il virus con cui dovremo confrontarci nelle prossime settimane”. (Rin)