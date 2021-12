Legge Bilancio: al via esame in commissione Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ cominciato, nella commissione Bilancio di Montecitorio, l’esame del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Alle 18 scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti. Il provvedimento, già approvato dal Senato, approderà domani, alle 14, in Aula alla Camera con votazioni previste non prima delle 18 e con eventuale prosecuzione notturna. Il calendario dei lavori prevede convocazioni il 29, 30 e se, necessario, anche il 31 dicembre, data entro cui deve arrivare il via libera definitivo da parte dei deputati, pena l’esercizio provvisorio di bilancio. Scontato, come accaduto del resto a palazzo Madama, che il governo ponga la questione di fiducia sul testo.(Rin)