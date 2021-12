Spagna: il 16 per cento della popolazione vive in aree rurali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di persone registrate nei comuni rurali spagnolo con meno di 30 mila abitanti è di 7.538.929 persone, il 16 per cento della popolazione nazionale. È quanto emerge dai dati del censimento della popolazione rurale 2020 del ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione. Il 60 per cento della popolazione che vive nelle zone rurali è registrata in comuni con meno di 5.000 mila. Per quanto riguarda l'evoluzione a medio termine, la popolazione che vive nelle zone rurali è diminuita del 7,1 per cento negli ultimi 10 anni (2011-2020), in un contesto generale di crescita della popolazione dello 0,6 per cento. D'altra parte, il tasso di giovani è del 35,2 per cento più basso nei comuni rurali che in quelli urbani, e diminuisce anche notevolmente in quelli con popolazione più piccola. Le comunità autonome con la più alta percentuale di popolazione registrata nei comuni rurali, sono Estremadura, Castilla-La Mancia, Castiglia e Leon ed Aragona.(Spm)