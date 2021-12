Bulgaria: a un anno da inizio campagna vaccinale anti Covid il tasso resta il più basso in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un anno esatto dal primo vaccino contro il Covid-19 somministrato, la Bulgaria resta il Paese con il tasso di immunizzazione più basso nell’Unione europea. Secondo il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, il 32,4 per cento della popolazione di età superiore ai 18 anni in Bulgaria è stata completamente immunizzata, un dato decisamente basso rispetto alla media Ue del 79,1 per cento. Dall'inizio della campagna vaccinale in Bulgaria, 1.897.946 persone hanno completato a pieno il loro ciclo di vaccinazione stando ai dati del Portale nazionale informativo per il Covid-19. Pochi giorni fa, nel tentativo di promuovere la campagna vaccinale, il governo di Sofia ha annunciato un nuovo programma per gli anziani over 65. Il programma prevede il versamento una tantum di 75 lev per tutti i pensionati che inizieranno il ciclo di vaccinazione con una sola dose nei prossimi mesi, così come per coloro che hanno già ricevuto due dosi e prenotano la terza e per tutti gli anziani sopra questa fascia d’età che hanno già completato il loro processo di immunizzazione. (segue) (Seb)