Bulgaria: a un anno da inizio campagna vaccinale anti Covid il tasso resta il più basso in Europa (2)

- Secondo quanto annunciato la scorsa settimana dal premier bulgaro, Kiril Petkov, i cittadini anziani che si vaccineranno contro il Covid-19 in Bulgaria riceveranno un compenso in denaro. Si tratta di un tentativo di aumentare il tasso di vaccinazione nel Paese, uno dei più bassi nell'Ue. Ogni pensionato bulgaro che deciderà di vaccinarsi contro il Covid, secondo Petkov, riceverà 75 lev (circa 43 dollari) in aggiunta alla pensione nei sei mesi che fanno seguito all'avvenuta somministrazione del vaccino con la prima o la seconda dose. Anche i pensionati che hanno già ricevuto le tre dosi del vaccino dovrebbero ricevere questa forma di pagamento. Il governo di Sofia ha inoltre annunciato il lancio di una vasta campagna di informazione dell'opinione pubblica per convincere i cittadini a vaccinarsi in modo da frenare una nuova ondata del Covid che, secondo il premier, potrebbe colpire la Bulgaria a metà gennaio. "La nostra priorità non è di avere quante più persone morte di Covid, ma di alleggerire la pressione sugli ospedali e proteggere i nostri anziani che sono più a rischio", ha dichiarato Petkov. (Seb)