Covid: Sileri, revisione quarantena auspicabile, ma non in questo momento

- Auspico una revisione delle quarantene, ma non credo sia il caso di farlo in questo momento. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a “Timeline” su Skytg24. Adesso “circola non solo Omicron, ma anche la variante Delta, che è responsabile della maggior parte di ricoveri e terapie intensive”. Per questo, “è auspicabile la variazione della quarantene tra due settimane o dieci giorni da oggi”, ha aggiunto. Le nuove misure entreranno in vigore all’inizio del nuovo anno, probabilmente “già prima del 6 gennaio”, ha chiarito. “Quando Omicron avrà il sopravvento, i rischi saranno minori, perché è probabilmente più contagiosa ma meno cattiva”, ha concluso. (Rin)