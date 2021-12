Ucraina-Russia: eretta nella regione di Luhansk una recinzione di 100 chilometri al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una recinzione alta due metri e lunga circa cento chilometri è stata eretta nella regione ucraina di Luhansk al confine con la Russia. È quanto riferito dall’edizione ucraina del portale “Hromadske”, secondo cui la recinzione, interamente coperta di filo spinato, inizia nella regione di Kharkiv. In quest’area, peraltro, sono state installate 15 telecamere e quattro centri operativi per il monitoraggio del confine. La rappresentante del distaccamento di frontiera di Luhansk, Tatiana Letoshko, ha detto che queste misure di prevenzione aiutano a rintracciare e trattenere i trasgressori, ma non saranno in grado di scoraggiare l'offensiva di un potenziale nemico. Alla fine di novembre, il primo ministro ucraino Denis Shmyhal ha annunciato una nuova strategia per lo sviluppo delle frontiere e lo stanziamento di 21 milioni di grivnie (circa 800 mila dollari) per rafforzare la frontiera. Shmyhal ha osservato che questo è l'importo iniziale che verrà utilizzato per la costruzione di strutture di fortificazione speciali, nonché per aumentare il numero di truppe di frontiera nelle sezioni pertinenti del confine ucraino. A sua volta, il ministro dell’Interno, Denis Monastyrsky, ha affermato che saranno necessari 17 miliardi di grivnie (più di 640 milioni di dollari) per attrezzare il confine con la Russia e la Bielorussia. Allo stesso tempo, il ministro ha sottolineato che l'Ucraina doterà il suo confine solo di "strutture ingegneristiche moderne". (Rum)