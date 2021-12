Polonia: veto a legge sui media, incaricato d’affari Usa ringrazia il presidente Duda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incaricato d’affari degli Stati Uniti in Polonia, Bix Aliu, ha ringraziato il presidente Andrzej Duda dopo che questi ha annunciato di porre il veto sulla riforma della legge sui media. In un messaggio su Twitter, Bix Aliu ha ringraziato il capo dello Stato per “la leadership e l’impegno per i comuni valori democratici e la difesa dell’ambiente di investimento in Polonia”. “Insieme gli alleati sono più forti!”, ha scritto. Duda ha reso noto oggi di aver negato la promulgazione della riforma della legge sui media. Ora la legge tornerà al Sejm, la camera bassa del Parlamento di Varsavia, per una nuova lettura. Ad avviso del capo dello Stato, limitare ai capitali stranieri la possibilità di possedere quote in soggetti mediali polacchi è sensato, ma occorre legiferare per il futuro. “Coloro che vogliono investire in futuro sapranno a che condizioni farlo”, ha dichiarato. Il Sejm ha approvato la riforma a metà dicembre, respingendo il veto del Senato. Per i critici si tratta di una riforma che prende principalmente di mira l’emittente televisiva “Tvn24”, di proprietà del gruppo statunitense Discovery, e che limita la libertà dei media. La riforma mira, nelle intenzioni esplicitate dalla maggioranza, a precisare norme risalenti al 2004. Esse prevedono che la proprietà di un’emittente televisiva o radiofonica che opera sulla base di una concessione polacca possa avere una partecipazione straniera extraeuropea non superiore al 49 per cento. (Vap)