Grecia: incontro tra premier Mitsotakis e presidente Sakellaropoulou su sviluppi pandemia

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, è stato ricevuto oggi dalla presidente della Repubblica ellenica Katerina Sakellaropoulou, per discutere dei recenti sviluppi della pandemia di Covid-19. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa", il premier greco ha osservato che i primi dati mostrano che le infezioni dovute alla variante Omicron non sono così alte quanto la morbilità di Delta e ha sottolineato che gli esperti proporranno le misure e il governo si aspetta le loro raccomandazioni. "Ma ora stiamo uscendo dalla quarta ondata della pandemia e dobbiamo essere cauti e assumere le misure necessarie che ci consiglieranno gli epidemiologi. La stima iniziale era che le misure saranno attuate dopo capodanno ma ci aspettiamo che gli esperti ci dicano quando e come intercettare, per quanto possibile, la diffusione della variante Omicron per offrire la possibilità al sistema sanitario di respirare" ha detto Mitsotakis. Il capo del governo ha anche sottolineato che il Paese vive una fase di leggero calo dei ricoveri nei reparti ospedalieri Covid e la graduale riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Mitsotakis ha sottolineato che i vaccini sono necessari e in particolare la terza dose è esremamente necessaria contro la variante di Omicron in particolare per gli anziani. Da parte sua, Sakellaropoulou ha messo in risalto come la vaccinazione sia uno strumento "per la nostra libertà" ed ha espresso la sua soddisfazione per il fatto che "la società greca ha resistito". "Non dovremmo essere molto delusi; altrove ci sono state più reazioni e smentite", ha concluso. (Gra)