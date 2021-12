Scuole: pediatri Lazio, urge lavorare su qualità aria, lo chiede anche Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È fondamentale e urgente lavorare ed investire sul miglioramento dell'aria negli ambienti chiusi, a partire dalle scuole.Come pediatri abbiamo suonato l'allarme, la scorsa settimana, sulla necessità di dotare gli edifici scolastici di purificatori in grado di filtrare l'aria in classe: per fronteggiare il Covid-19, in primissima battuta, ma anche per arginare l'aumento di bronchiti dovute alle finestre aperte nelle giornate invernali di lezione". Così, in una nota, Patrizio Veronelli, segretario della Confederazione italiana pediatri - Cipe del Lazio. "Nelle ultime ore è arrivato l'appello anche dell'Organizzazione mondiale della sanità: la ventilazione rappresenta per l'Oms la quinta opzione contro il Coronavirus insieme a vaccini, distanziamento, mascherine e lavaggio delle mani. Non c'è altro tempo da perdere: il tema della qualità dell'aria va affrontato in maniera seria e concreta per tutelare i bambini e tutta la popolazione nei luoghi chiusi e pubblici", conclude. (segue) (Com)