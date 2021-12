Scuole: pediatri Lazio, urge lavorare su qualità aria, lo chiede anche Oms (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la 'ventilation roadmap' dell'Oms punta a fornire raccomandazioni concrete su come migliorare l'aerazione interna e si studia, sempre a livello mondiale, un modello fisico per sviluppare standard di ventilazione contro l'infezione negli ambienti comuni, l'Italia potrebbe anche sfruttare il bonus di ristrutturazione al 110 per cento degli edifici - aggiunge Veronelli - Oppure, purché si faccia, si proceda subito con l'installazione di purificatori d'aria definendo un piano, a medio termine, per adeguare alla nuova esigenza le strutture. Il Lazio si faccia capofila di un progetto pilota nelle scuole da importare nel resto d'Italia a tutela della salute di bambini e adolescenti", conclude Veronelli. (Com)