Roma: Nanni (CC), nel 2022 nuove scuole nei nuovi quartieri sprovvisti e manutenzioni

- "Oggi in commissione scuola ho ribadito, la necessità d'intervenire sull'edilizia scolastica sia con la realizzazione di nuovi plessi scolastici che sulla manutenzione di quelli esistenti, convocando anche una commissione congiunta con Lavori pubblici". Così il consigliere comunale Dario Nanni della Lista Civica Calenda. "Negli anni la città è cambiata - aggiunge - sono nati nuovi quartieri, c'è stato uno spostamento della popolazione nelle zone periferiche. In alcuni casi non si è proceduto a dotare quegli insediamenti urbani, di servizi essenziali, come appunto le scuole. Per anni è mancata una precisa programmazione, c'è stata invece una congerie di competenze che ha rallentato ed in alcuni casi precluso la realizzazione di nuovi plessi". (segue) (Com)