Roma: Nanni (CC), nel 2022 nuove scuole nei nuovi quartieri sprovvisti e manutenzioni (2)

- "A questo si aggiungano le storie surreali che purtroppo non mancano mai, come quella della scuola di Colle degli Abeti dove dopo aver reperito i fondi, realizzato il progetto ed effettuati i sondaggi preventivi all'apertura del cantiere, i lavori non sono mai iniziati. Oppure la scuola di Via Carini, a Prato Fiorito, i cui lavori sono bloccati da almeno una dozzina di anni, a seguito di un contenzioso intentato dall'impresa appaltatrice e che oggi è un rudere di cemento armato che difficilmente potrà essere utilizzato. Mi auguro – conclude Nanni – che con ora si faccia una mappatura delle esigenze territoriali, si individuino le aree e le risorse e si proceda al più presto alla realizzazione di questi plessi utilizzando anche gli oneri concessori e i fondi provenienti dall'approvazione degli strumenti urbanistici, in moto casi bloccati". (Com)