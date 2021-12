Governo: Gava, serve Piano per sicurezza energetica, fermare aumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’unico modo per mettere al riparo famiglie e imprese da aumenti vertiginosi delle bollette, che stanno mettendo in grave difficoltà il nostro Paese, è quello di arrivare ad avere un approvvigionamento stabile e sicuro. Serve un 'Piano nazionale per la sicurezza energetica', che oltre ad investimenti sulle energie rinnovabili preveda anche maggiore produzione di gas e, allo stesso tempo, la ripresa della ricerca sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione, una tecnologia che ha avuto già il via libera dell’Unione europea". Lo afferma in una nota Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente della Lega. "Bisogna intervenire tagliando tasse e costi delle bollette per fronteggiare l’emergenza ma anche ripensare il futuro con un nuovo mix energetico. Siamo al lavoro per presentare entro la settimana le proposte che la Lega farà al governo di cui è parte integrante", conclude.(Com)