Umbria: De Luca (M5s), confusione e caos dalla Regione su gestione Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caos e confusione nella gestione Covid della Regione Umbria. Chiediamo alla presidente Tesei di riferire in Aula domani, ma soprattutto ci attendiamo un gesto di responsabilità da parte dell'assessore Coletto: le dimissioni”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Thomas De Luca (M5s), secondo cui “la giunta a trazione leghista ha dato informazioni frammentarie e contraddittorie, per poi dire ai cittadini ‘fate da soli’ in un maldestro tentativo di mascherare la totale impreparazione e gettando nel panico una regione intera. Le vergognose immagini delle file per i tamponi a Perugia hanno fatto il giro del mondo, mostrando quanta improvvisazione ci sia in Umbria e quanto tale situazione può gravemente ripercuotersi sul nostro tessuto economico”. De Luca ha detto: “Adesso, invece, la maggioranza resta in silenzio mentre viene disposta la quarantena automatica con la positività di un tampone rapido e, per i bambini che sono stati a contatto con un positivo, senza nemmeno un test molecolare. Finora l'unico senso di responsabilità lo abbiamo visto dai cittadini umbri, pazientemente in fila per ore e tra incredibili disagi per effettuare un tampone al drive through piuttosto che a loro spese nelle farmacie. Cittadini che ora si vedono rinchiusi di nuovo in casa senza un vero motivo". (segue) (Ren)