Sport: Battaglia (Pd), benvenuta Roma calcio amputati, saremo primi tifosi

- "Salutiamo con molto entusiasmo la nascita dell'Asd Roma Calcio Amputati: la nuova squadra della Capitale che coniuga calcio e sport paralimpico". Così in una nota la consigliera capitolina Pd, Erica Battaglia. "Ai giovani impegnati in questa impresa, ai tecnici, ai dirigenti e agli sportivi che concorrono al progetto auguriamo il percorso ambizioso cui aspirano, ma anche importanti vittorie sportive - aggiunge Battaglia -. In attesa della presentazione alla stampa, salutiamo questa importante iniziativa capace di promuovere integrazione sociale e buon esempio. Saremo i primi tifosi e lo faremo con l'energia che questa nuova squadra è già capace di trasmettere". (Com)