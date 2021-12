Sanità: Cgil scrive a Zingaretti, l'ex ospedale Forlanini sia spazio sanitario pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'ex ospedale Forlanini sia uno spazio sanitario pubblico. E' quanto si legge in una nota della Cgil di Roma centro ovest litoranea, che scrive al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti chiedendo un incontro. "Dopo aver appreso dell'accordo sottoscritto dalla Regione Lazio e dal Ministero dei Beni Culturali, volto alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali degli ospedali di rilevante interesse storico, artistico e monumentale, in particolare degli ospedali romani Santo Spirito in Sassia, San Giovanni e San Gallicano, la Cgil di Roma centro ovest litoranea - spiega il sindacato - ha scritto al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per chiedere il rilancio anche dell'ex nosocomio Forlanini come spazio sanitario pubblico". "Troviamo la scelta alla base dell'accordo lungimirante e oculata - si legge nella lettera del sindacato - perché, come sostiene il ministro Ministro Franceschini, 'coniuga la destinazione ospedaliera con la tutela e la valorizzazione di questo patrimonio'. In quest'ottica di rigenerazione urbana di patrimoni architettonici unici, mantenendone inalterata la destinazione sanitaria, appare tuttavia perlomeno bizzarro che, nell'elenco dei siti individuati, non trovi spazio l'ex ospedale Forlanini". (segue) (Com)