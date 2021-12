Sanità: Cgil scrive a Zingaretti, l'ex ospedale Forlanini sia spazio sanitario pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul Forlanini - precisa la Cgil- la Regione Lazio ha già da tempo avviato un progetto di recupero, individuando risorse di bilancio e scegliendo di insediare in quello spazio una nuova Casa della Salute e una nuova Rsa. Il tutto accompagnato con la definizione del recupero architettonico e storico del sito senza alterarne la destinazione d'uso. Rispetto a questo indirizzo, da noi fortemente sostenuto, vi sono stati diversi incontri con la Regione, che ha sempre confermato il percorso presentando, peraltro, uno studio commissionato che ne specificava spazi, modalità e tempi. Non si capisce quindi come e perché il Forlanini non possa rientrare nell'accordo sottoscritto con il Ministero dei Beni Culturali avendo tutti i prerequisiti necessari compatibili con i criteri individuati per gli altri tre ospedali oggetto dell'intesa. Non vorremmo che sul Forlanini si giocasse una partita diversa, escludendo dalle scelte le rappresentanze sociali e sindacali del territorio che, da sempre, animano la discussione e si adoperano per un'azione di recupero 'pubblico' e sanitario del bene. Richiamiamo pertanto con forza la Regione Lazio a una coerenza di azione rispetto a quanto fin qui condiviso e progettato - conclude la Cgil nella lettera - . A questo proposito chiediamo un immediato incontro che definisca tempi e modalità del progetto, certi della Sua volontà, in qualità di Presidente, di dare continuità agli impegni assunti ai tavoli di confronto". (Com)