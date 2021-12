Covid: Figliuolo, su tamponi stiamo facendo possibile utilizzando anche risorse difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Bisogna avere tanta pazienza. Spesso i cittadini fanno file per il Black friday. E' chiaro che la critica è giusta ma, come dice il governatore Cirio, qui c'è gente che tira da due anni e quindi si è presa una pausa su cui il Commissario se ne fa una ragione. Noi intanto ci stiamo organizzando mettendo a disposizione anche le risorse della difesa in concorso con le Asl. Lo ha affermato il generale Francesco Figliuolo, Commissario straordinario all'emergenza Covid-19, durante la visita all'hub vaccinale per bambini di Compagnia di San Paolo a Torino, parlando delle code per i tamponi durante le vacanze. "Proprio su Torino e Cuneo siamo intervenuti con assetti della difesa, con l'aiuto del ministro Guerini. Abbiamo i nostri laboratori, che sono 11 in 8 regioni. (segue) (Rpi)