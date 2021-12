Covid: Figliuolo, su tamponi stiamo facendo possibile utilizzando anche risorse difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ovviamente anche questi interventi non sono risolutivi e quindi stiamo pensando ad altre possibilità - ha continuato Figliuolo - ma bisogna confrontarsi con il mondo scientifico, perché oggi abbiamo Pcr e antigienici di ultima generazione e si guarda anche ai salivari veloci di tipo speditivo, ma qui la paura riguarda i falsi positivi. Su questo come su altri temi, la scienza deve mettere il bollino e l'ultima parola. Noi faremo il massimo con i mezzi a disposizione. Stiamo continuando a reclutare anche medici e operatori sanitari, però andiamo a pescare, per fare una similitudine, in un lago dove i pesci sono stati presi quasi tutti", ha concluso. (Rpi)