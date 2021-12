Turismo: Tripodi (M5s), subito ristori per imprese settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata valdostana Elisa Tripodi, componente del direttivo del Movimento cinque stelle alla Camera, segnala che “tra i settori più penalizzati dalle misure per contenere i contagi da Covid-19 vi è sicuramente quello del turismo, e in particolare quello montano, che ora deve affrontare un'altra ondata di contagi dovuti alla variante Omicron, con conseguenti restrizioni”. La parlamentare aggiunge in una nota: “Un danno economico che avrà ripercussioni a lungo termine e che segue alla già disastrosa stagione invernale precedente. Per questo auspichiamo in un celere intervento del governo, come chiede il M5s nella mozione depositata alla Camera, con ristori per le imprese del comparto turistico che hanno registrato un considerevole calo del fatturato, prorogare inoltre la 'Tax credit affitti' relativa al credito d'imposta sulle locazioni commerciali e l’affitto d'azienda ed esentare dal pagamento dell'Imposta municipale propria (Imu) tutti coloro che operano nel settore turistico, anche per il 2022". L'esponente pentastellata conclude: “Non possiamo permettere che il turismo perda un’altra stagione e invitiamo tutte le forze politiche a sostenere questa mozione, a tutela di tutte le imprese e le famiglie coinvolte nel settore”. (Com)