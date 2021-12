Covid: Bernini (FI), rivedere regole, niente quarantena per i vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, “l’aumento esponenziale dei contagi, mentre crescono in modo lineare i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari, conferma che la variante Omicron si diffonde più rapidamente, ma sembra essere meno pericolosa. Il problema da affrontare subito è la regola dei tamponi e delle quarantene, che va rivista se non vogliamo che a metà gennaio ci siano milioni di italiani chiusi in casa solo per aver intercettato un positivo". La parlamentare aggiunge in una nota: “Sarebbe una sorta di lockdown surrettizio in grado di bloccare il Paese. Bisogna giocare d’anticipo, e se servono restrizioni, disponiamole solo per i No vax, visto che senza di loro l’Italia sarebbe ancora tutta in zona bianca”.(Com)